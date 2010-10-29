Изменения к Таможенному кодексу могут быть приняты в феврале 2011 года – Хомутынник

Изменения к Таможенному кодексу Украины могут быть приняты Верховной Радой Украины во втором чтении в феврале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, изменения будут внесены в парламент после принятия Налогового кодекса.

«В первом чтении проект изменений может быть принят до конца текущего года», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 26 октября т.г. вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что до конца года будут приняты изменения к таможенному законодательству. При этом он отметил, что уже на следующей неделе изменения в Таможенный кодекс будут разосланы экспертам для объективной оценки, а затем будет публичное обсуждение.

Справка УНИАН. Действующий Таможенный кодекс вступил в силу 1 января 2004 года.

Сейчас правительство работает над проектом нового Таможенного кодекса Украины. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины №2778 зарегистрирован в Верховной Раде 16 июля 2008 года.