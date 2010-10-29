«УкрСиббанк» увеличил убыток в 1,8 раза

АКИБ «УкрСиббанк» (Харьков) в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,8 раза - до 2,057 млрд. грн.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 29 октября 2010 года.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 7% и на 1 октября 2010 года составили 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 40,984 млрд. грн., обязательства - на 3%, до 40,246 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка оставался на уровне 5,280 млрд. грн., собственный капитал сократился на 38% - до 3,055 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ через «Украинскую металлургическую компании» - 18,5834%.