«Правэкс-Банк» сократил убыток в 3 раза

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года сократил убыток в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 146,690 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 октября 2010 г.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период сократились на 21% и на 1 октября 2010 года составили 5,891 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 5,444 млрд. грн., обязательства – на 22%, до 4,958 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 1,562 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 14% – до 932,377 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".