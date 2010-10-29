«ОТП Банк» получил 205 млн. грн. прибыли

ПАО «ОТП Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года получило прибыль в размере 204,877 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 949,992 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 октября 2010 года.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 10% и на 1 октября 2010 года составили 26,204 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 18%, до 23,877 млрд. грн., обязательства – на 12%, до 23,159 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млн. грн., собственный капитал увеличился на 8% – до 3,045 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».