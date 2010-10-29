Межбанк: торги по доллару закрылись повышением

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9480/7,9530, к 12:00 цены повысились 7,9500/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9490/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2578/81, к 12:00 цены снизились 0,2577/79. К закрытию цены установились на уровне 0,2576/77. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8180 (+0,0780).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3810/1,3950. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,0215/11,0310, к 12:00 цены ушли вниз 10,9855/10,9950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 11,0080/11,0200.