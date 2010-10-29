Эксперт: заявления Кабмина о достижении в 2011 г докризисного уровня утопичны

Директор Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает утопичным заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о достижении в 2011 году докризисного уровня развития экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ПАСХАВЕР высказал сегодня на заседании общественно-политического объединения "Украинский форум".

"Премьер-министр говорит о том, что мы можем достигнуть докризисного уровня экономики в следующем году. А простая арифметика показывает, что если экономика за время кризиса "упала" на 15%, то для того, чтобы выйти на докризисный уровень, необходимо обеспечить рост экономики на 20%. И если в этом году экономика вырастет на 5%, то в следующем году необходимо достигнуть роста на 15%, что является полной утопией", - сказал А.ПАСХАВЕР.

Экономист также считает нереальным для выполнения обещание власти, что в течение ближайших 10 лет Украина войдет в двадцатку наиболее развитых стран мира. "Кто-то подсказал Президенту идею достижения доходов и уровня развития Украины за 10 лет и войти в двадцатку наиболее развитых стран мира. Я не поленился и посчитал: если страны двадцатки не будут развиваться вообще, а мы будем их догонять, то нам необходимо обеспечивать ежегодный 20-процентный прирост экономики в течение этих 10 лет", - подчеркнул А.ПАСХАВЕР.

В свою очередь, автор идеи о вхождении Украины в двадцатку наиболее развитых стран мира, экс-вице-премьер, председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО уточнил, что речь идет о повышении конкурентоспособности Украины на внешних рынках. "Я говорил, что нужно войти в число конкурентоспособных стран", - пояснил В.СЕМИНОЖЕНКО.

"Это тесно связанные вещи - если вы конкурентоспособны, то у вас и доход высокий", - парировал А.ПАСХАВЕР.

По его мнению, доверие граждан к власти зависит от того, насколько ответственной является власть в своих заявлениях и реальных действиях. "Если социологи говорят о низком уровне доверия к власти, то понятно почему - потому что власть показывает, как она относится к этой проблеме доверия. Реформы нужно начинать с себя, а не с повышения уровня пенсионного возраста, хотя это тоже необходимо", - подчеркнул А.ПАСХАВЕР.

Кроме того, по его мнению, власть должна стремиться к политической конкуренции на выборах. "Бесконкурентные выборы ведут к загниванию и неэффективности власти. Там, где нет конкуренции, вряд ли власть будет эффективной", - резюмировал он.