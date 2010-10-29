Эксперт: бюджетный дефицит Украины в 2010 году составит 66 млрд. грн., или 6% ВВП

Бюджетный дефицит Украины по итогам 2010 года составит 66 млрд. грн., или 6% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, подчеркнул он, правительство уже располагает достаточными финансами, чтобы покрывать дефицит до конца года. У Министерства финансов имеется как минимум 2 млрд. долларов на счетах в НБУ, и оно рассчитывает на поступление еще 1 млрд. долларов от МВФ в декабре. «Таким образом, в ноябре-декабре правительство вряд ли будет заимствовать на рынке намного больше, чем ему требуется погасить до конца года», - полагает аналитик.

По словам А.БЛИНОВА, данные по государственным финансам за сентябрь 2010 года соответствуют ожиданиям. «После таких непоказательных месяцев, как июль

со сверхнизким дефицитом и август со сверхвысоким дефицитом, государственные финансы вернулись в нормальное состояние, которое характеризуется довольно широким дефицитом», - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, Государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2010 года сведен с дефицитом 52,82 млрд. грн.

Доходы госбюджета составили 162,664 млрд. грн., в том числе в сентябре – 19,193 млрд. грн. Расходы госбюджета в январе-сентябре были на уровне 215,165 млрд. грн., в том числе в сентябре – 26,081 млрд. грн.

Дефицит сводного бюджета Украины за 9 месяцев т.г. составил 47,494 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 215,302 млрд. грн., расходы – на уровне 262,453 млрд. грн.