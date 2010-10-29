На следующей неделе возможны небольшие колебания валютного курса - «Брокбизнесбанк»

На следующей неделе возможны небольшие колебания валютного курса в связи с тем, что в начале месяца «Нафтогаз» традиционно покупает валюту для расчетов с российским Газпромом за поставленный в Украину газ.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его словам, в течение недели с 25 по 29 октября курс доллара США находился на уровне 7,9450-7,9600 грн./долл. Ситуация на рынке оставалась стабильной с небольшим превышением спроса валюты над предложением, как и на предыдущей неделе, сообщил эксперт.

С.МИШТА отметил, что в течение недели НБУ несколько раз выходил с интервенциями для поддержания курса гривни и продавал валюту по курсу 7,9480 грн./долл. Данный курс интервенций немного выше, чем был на прошлой неделе (7,9460 грн./долл.), что говорит о постепенной плавной девальвации курса гривни к доллару США, подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9480/7,9530, к 12:00 цены повысились 7,9500/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9490/7,9545 грн./долл.