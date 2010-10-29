Темпы ослабления доллара начинают снижаться - эксперт

Темпы ослабления американского доллара по мере приближения конца месяца начинают снижаться.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, евро/доллар и фунт/доллар консолидируются в диапазонах, а доллар/иена по-прежнему держится в четком нисходящем тренде.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, на состоявшейся на прошлых выходных встрече "Большой двадцатки" впервые за долгое время удалось прийти к соглашению об общих мерах по предотвращению "валютных войн" между государствами. "Двадцатка" пришла к решению двигаться в направлении валютных курсов, которые будут устанавливаться рынком, более адекватно отражая экономические показатели и предотвращая конкурентную девальвацию валют. В то же время, не было высказано критики в адрес конкретных стран, которые проводили валютные интервенции за последнее время, что практически развязывает руки Банку Японии.

Эксперт отметил, что министр финансов Японии НОДА поспешил заявить, что намерен сотрудничать с США и Европой в случае резких колебаний на валютном рынке, которые наносят ущерб стабильности. НОДА добавил, что сотрудничество в рамках G20 по вопросам валютных курсов означает разностороннюю работу, однако самостоятельная позиция Японии по поводу принятия решительных мер решения остается неизменной.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что во время встречи G20 была достигнута договоренность о перераспределении квот в МВФ в пользу развивающихся стран. Развитые страны решили уступить 6% своих квот растущим экономикам, в том числе Индии, Китаю, Бразилии. Удельный вес голоса развивающихся стран в совете управляющих МВФ, таким образом, увеличится. К тому же европейцы уступили развивающимся странам два места в совете управляющих фонда.

По мнению эксперта, оптимистичные экономические данные из США поддержали американскую валюту. Под пристальным вниманием инвесторов остается слабым рынок недвижимости штатов. Продолжающееся лишение прав собственности на взятые в ипотеку дома может привести к массовому краху обеспеченных ипотекой ценных бумаг.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, у евро появились собственные факторы, сдерживающие рост. На рынок вернулась неуверенность в отношении перспектив Европейского региона, учитывая беспорядки во Франции и новую волну разговоров о банкротстве Греции. Последняя удивила известиями о том, что на самом деле дефицит бюджета составлял 15%, что гораздо выше ранее оговариваемых цифр. Во Франции, которая является второй по величине экономикой в регионе, практически уже в течение месяца продолжаются забастовки, наносящие непоправимый урон не только самой стране, но и всей Еврозоне.

Эксперт сообщил, что пара евро/доллар опять устремилась вниз, отметившись в пятницу в зоне 1.3806. «Биды» отмечены на подходе к уровню 1.3800, и в случае их поглощения евро/доллар направится к области 1.3785/80. Сейчас пара держится на отметке 1.3845, и поддержка в рамках нисходящего движения проходит на уровне 1.3800, 1.3770 и, далее, 1.3730.