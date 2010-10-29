Эксперт: банки с началом делового сезона активизировали кредитование

Украинские банки с началом делового сезона активизировали кредитование.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его информации, в сентябре кредитный портфель банков вырос на 12 млрд. грн. Основной вклад в рост кредитных портфелей обеспечило кредитование корпоративного сектора. «Львиная доля» этих займов была выдана на кредитование текущей деятельности предприятий.

Как считает эксперт, это обусловлено стабилизацией банковского сектора Украины. Накопившиеся свободные ресурсы, которые банки сформировали активными притоками депозитов, дают возможность проводить кредитование бизнеса тех клиентов, которые показывают стабильно хорошее финансовое состояние и подтверждают возможность их дальнейшего обслуживания.

Но, по словам С.МИШТЫ, несмотря на такие показатели, трудности остаются. По-прежнему основной проблемой остается «низкое качество» многих заемщиков, а количество компаний, способных обслуживать кредиты, незначительно.