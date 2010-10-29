«Брокбизнесбанк»: цена на золото на мировых биржах заметно выросла

Цена на золото на мировых биржах заметно выросла на фоне ослабления доллара к мировым валютам, вызванного ожиданиями новых мер стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, декабрьский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 1,5% - до 1342,50 доллара за тройскую унцию. Днем ранее за одну унцию драгоценного металла давали 1322,60 доллара. Рекордная отметка цены на золото была достигнута на торгах 14 октября текущего года - 1388,10 доллара за унцию. С начала 2010 года золото подорожало на 24%, за сентябрь рост составил порядка 5%. Цены на золото на украинском рынке на этой неделе варьировались в пределах 340/345 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.

«Инвесторы часто обращаются к желтому металлу, чтобы защититься от перспектив инфляции. Хотя масштабного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, существуют опасения, что покупки казначейских облигаций со стороны Федеральной резервной системы США могут подстегнуть инфляцию через несколько лет, если так называемое количественное смягчение совпадет с ускорением восстановления экономики», - подчеркнул В.СКИДАН.

По словам эксперта, другим ключевым фактором роста цен на золото является реакция доллара США на смягчение денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Многие ставят на то, что смягчение денежно-кредитной политики в США вызовет резкую девальвацию доллара, поэтому склонны покупать золото в качестве актива-убежища, который сохранит свою стоимость. Кроме того, когда доллар падает, деноминированные в долларах активы становятся дешевле для многочисленных зарубежных покупателей, отметил В.СКИДАН.