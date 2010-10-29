Уровень ставок по депозитам большинства банков уже близок к оптимальному - эксперт

Уровень ставок по депозитам большинства банков уже близок к оптимальному, т.е. позволяющему как продолжать наращивать депозитные портфели, так и активизировать возобновление кредитных программ.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «динамика процентных ставок по вкладам физических лиц последней недели октября соответствует общей динамике месяца: ставки продолжают уменьшаться, хотя темп падения замедлился в сравнении с предыдущими периодами».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на рынке депозитов физических лиц в период с 25 по 29 октября 2010 года сложилась следующая ситуация. Условия по депозитам физических лиц большинством банков не пересматривались. Средняя процентная ставка по всем видам вкладов уменьшилась очень незначительно: по вкладам в гривне в среднем на 0,08 процентных пункта, по вкладам в долларах США и евро на 0,05 пункта.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 2,5 до 10% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15,0%; на 6 месяцев – от 9,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 10,5 до 16,5%. По вкладам в долларах США: на срок 1 месяц – от 2 до 6%; на 3 месяца – от 3 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4 до 8,5%; на 12 месяцев – от 4,7 до 9%. По вкладам в евровалюте: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.