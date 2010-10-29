Курс Нацбанка 1 ноября

Курс Нацбанка 1 ноября100 USD США – 791.1000 (29 октября – 791.1600)100 EUR – 1096.2273 (29 октября – 1096.3104)10 RUR – 2.5700 (29 октября – 2.5789) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 1 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-105750.29 (29 октября-104947.37)961XAG 10Серебро-1895.48 (29 октября-1877.42)962XPT 10Платина-133142.13 (29 октября-133231.34)964XPD 10Палладий-49760.19 (28 октября-49447.50)

Курс Нацбанка 1 ноября 100 USD США – 791.1000 (29 октября – 791.1600) 100 EUR – 1096.2273 (29 октября – 1096.3104) 10 RUR – 2.5700 (29 октября – 2.5789) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 1 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-105750.29 (29 октября-104947.37) 961XAG 10Серебро-1895.48 (29 октября-1877.42) 962XPT 10Платина-133142.13 (29 октября-133231.34) 964XPD 10Палладий-49760.19 (28 октября-49447.50)

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