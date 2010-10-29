Курс Нацбанка 1 ноября
19:33, 29 октября 2010Финансы
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Курс Нацбанка 1 ноября100 USD США – 791.1000 (29 октября – 791.1600)100 EUR – 1096.2273 (29 октября – 1096.3104)10 RUR – 2.5700 (29 октября – 2.5789) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 1 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-105750.29 (29 октября-104947.37)961XAG 10Серебро-1895.48 (29 октября-1877.42)962XPT 10Платина-133142.13 (29 октября-133231.34)964XPD 10Палладий-49760.19 (28 октября-49447.50)
Курс Нацбанка 1 ноября
100 USD США – 791.1000 (29 октября – 791.1600)
100 EUR – 1096.2273 (29 октября – 1096.3104)
10 RUR – 2.5700 (29 октября – 2.5789)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 1 ноября
за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-105750.29 (29 октября-104947.37)
961XAG 10Серебро-1895.48 (29 октября-1877.42)
962XPT 10Платина-133142.13 (29 октября-133231.34)
964XPD 10Палладий-49760.19 (28 октября-49447.50)
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