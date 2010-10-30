Эксперт: количество кредитных программ в банках постепенно увеличивается

Количество кредитных программ в банках постепенно увеличивается, а процентные ставки – снижаются.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, подчеркнула она, растет популярность «плавающих» ставок. Все больше банков и заемщиков убеждаются в сильных сторонах такого решения. Размер «плавающей» ставки гораздо ниже фиксированной, кроме того, механизм пересмотра ставки становится достаточно обоснованным и прозрачным для сторон. Особенно актуально использование плавающей ставки по долгосрочным кредитам, т.к. это позволяет увязать доходность кредита с текущей стоимостью ресурсов в длительном периоде.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, рост проблемной задолженности продолжает оставаться актуальной проблемой банков, хотя темпы роста просрочки в 2010 году снизились по сравнению с прошлым годом. Этому поспособствовали как меры, принимаемые банками по предотвращению увеличения проблемной задолженности, так и пополнение кредитных портфелей новыми кредитами, отметила эксперт.