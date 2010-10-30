Эксперт: гривня по итогам недели подешевела на 0,1% к доллару и на 0,5% к евро

Гривня по итогам недели подешевела на 0,1% к доллару и на 0,5% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в пятницу, 29 октября, межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9490-7,9545 грн./долл. Курс гривни к доллару в этот день не изменился, подчеркнул аналитик.

При этом, по словам аналитика, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 11,0028-11,0198 грн./евро. Курс гривни к евро по итогам дня также не изменился, отметил А.БЛИНОВ.