Урок кризиса: сбережение – не традиция, а необходимость…

Традиции сбережений формировались веками как естественными потребностями людей сберегать, так и целенаправленными усилиями правительств и банков. Для того, чтобы популяризировать сбережения, 31 октября 1925 года европейскими сберегательными банками был основан Международный день сбережений, который с того времени отмечается в последний день октября. Международный день сбережений сыграл важную роль, втрое увеличив количество сберегательных вкладов в австрийских сберегательных банках в 1925 -1930 годах. В период наибольшей популярности Международного дня сбережений, в 1955 - 1970 годах, количество сберегательных вкладов увеличилось в 35 раз. В 1989 году ООН официально провозгласила 31 октября Международным днем сбережений, но на протяжении последних 15 лет особое внимание этому дню уделялось именно в Центральной Европе.

Исследование отношения к сбережениям украинцев, чехов и австрийцев IMAS International при поддержке Erste Group.

*** Компания IMAS International основана в 1972 и сегодня является одной из лидирующих австрийских исследовательских компаний. Она специализируется на исследованиях и консалтинге, активно работая как в Австрии, так и реализуя международные проекты в регионе ЦВЕ.

Сбережения всегда были важной частью финансовой культуры европейцев, тогда как в Украине этот процесс только начал восстанавливаться, в том числе благодаря экономическому спаду. «События последних нескольких лет доказали, что сбережения это не просто традиция или привычка, а необходимость. Кризис, при всем своем негативном влиянии на украинцев, также научил нас более ответственно относиться к сбережениям. Именно во время кризиса наши клиенты начали более активно пользоваться депозитами, таким образом создавая себе «подушку безопасности» на случай уменьшения доходов или же потери работы», - рассказывает Светлана Черкай, заместитель председателя правления АО «Эрсте Банк».

Согласно результатам исследования IMAS International, 70% украинцев считают сбережения важными, что не существенно отличается от отношения к сбережениям австрийцев (76%) и чехов (68%).

Несмотря на серьезное отношение к сбережениям, 33% украинцев (и всего лишь 5% австрийцев и 4% чехов), которые откладывают деньги, крайне не довольны количеством средств, которое могут откладывать - 61% респондентов откладывают меньше 550 грн. в месяц и только 9% украинцев откладывает более 1 100 грн. в месяц.

При этом, по словам Ангара Лёхнера, автора исследования и управляющего директора IMAS International, «в среднем украинцы могут себе позволить откладывать 508 грн. в месяц, что на 84 грн. меньше, чем по результатом исследования в 2009 году. При этом на протяжении следующих пяти лет 33% украинцев планируют откладывать больше и 45% думают откладывать столько же. Естественно, что среди респондентов возрастом от 15 до 22 лет откладывать больше в будущем планируют 71% молодых людей».

От того, чтобы откладывать больше или просто начать откладывать, украинцев, в первую очередь, останавливает волнения относительно инфляции, снижения покупательской способности и обесценивания гривни (83%). Украинцы больше чем представители других стран хранят свои сбережения в наличных (47%), тогда как австрийцы для сбережений используют сберегательные книжки, сберегательные счета и карточки (83%) и только 3% населения Австрии держат сбережения в наличных, а чехи предпочитают вклады в строительные союзы (52%) и в среднем 28% имеют наличные сбережения.

Большинство украинцев (70%), как и другие европейцы, откладывают для того, чтобы иметь финансовую защиту «на черный день», тогда как только 13% украинцев откладывают для старости. «Украинцы меньше чем их соседи думают о пенсионном обеспечении. Например, в Австрии 49% и Чехии 79% респондентов откладывают для спокойной жизни в старости, - отмечает А.Лёхнер. - Украинцы чаще откладывают средства на большие и не очень покупки или ремонт (45%), на отдых (24%) или на покупки, которые они пока не могут себе позволить (24%)».

При этом на фоне стабилизации экономики, вкладчики задумываются не только о «черном дне», но и начинают снова интересоваться инвестициями. Так, в 2010 году представители всех стран более позитивно оценивают возможность финансовых инвестиций. Больше 72% украинцев и 78% чехов позитивно или нейтрально относятся к инвестициям в фонды, акции, облигации и т.д. При этом австрийцы более консервативны в отношении инвестиций, и немного более половины населения Австрии (54%) позитивно или нейтрально относится к финансовым инвестициям. Наибольший интерес возможности инвестиций вызывают у молодого поколения – более 80% молодых украинцев в возрасте от 15 до 35 лет позитивно или нейтрально относятся к инвестициям.

Исследование IMAS International при поддержке Erste Group