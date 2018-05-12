Урок кризиса: сбережение – не традиция, а необходимость…
Кризис продемонстрировал необходимость сбережений – для 52% украинцев они стали более важными, нежели несколько лет назад. Но девальвация валюты, снижение покупательской способности, высокая инфляция сдерживают процесс… (Исследование IMAS International при поддержке Erste Group)
Традиции сбережений формировались веками как естественными потребностями людей сберегать, так и целенаправленными усилиями правительств и банков. Для того, чтобы популяризировать сбережения, 31 октября 1925 года европейскими сберегательными банками был основан Международный день сбережений, который с того времени отмечается в последний день октября. Международный день сбережений сыграл важную роль, втрое увеличив количество сберегательных вкладов в австрийских сберегательных банках в 1925 -1930 годах. В период наибольшей популярности Международного дня сбережений, в 1955 - 1970 годах, количество сберегательных вкладов увеличилось в 35 раз. В 1989 году ООН официально провозгласила 31 октября Международным днем сбережений, но на протяжении последних 15 лет особое внимание этому дню уделялось именно в Центральной Европе.
Исследование отношения к сбережениям украинцев, чехов и австрийцев IMAS International при поддержке Erste Group.
*** Компания IMAS International основана в 1972 и сегодня является одной из лидирующих австрийских исследовательских компаний. Она специализируется на исследованиях и консалтинге, активно работая как в Австрии, так и реализуя международные проекты в регионе ЦВЕ.
Сбережения всегда были важной частью финансовой культуры европейцев, тогда как в Украине этот процесс только начал восстанавливаться, в том числе благодаря экономическому спаду. «События последних нескольких лет доказали, что сбережения это не просто традиция или привычка, а необходимость. Кризис, при всем своем негативном влиянии на украинцев, также научил нас более ответственно относиться к сбережениям. Именно во время кризиса наши клиенты начали более активно пользоваться депозитами, таким образом создавая себе «подушку безопасности» на случай уменьшения доходов или же потери работы», - рассказывает Светлана Черкай, заместитель председателя правления АО «Эрсте Банк».
Согласно результатам исследования IMAS International, 70% украинцев считают сбережения важными, что не существенно отличается от отношения к сбережениям австрийцев (76%) и чехов (68%).
Несмотря на серьезное отношение к сбережениям, 33% украинцев (и всего лишь 5% австрийцев и 4% чехов), которые откладывают деньги, крайне не довольны количеством средств, которое могут откладывать - 61% респондентов откладывают меньше 550 грн. в месяц и только 9% украинцев откладывает более 1 100 грн. в месяц.
При этом, по словам Ангара Лёхнера, автора исследования и управляющего директора IMAS International, «в среднем украинцы могут себе позволить откладывать 508 грн. в месяц, что на 84 грн. меньше, чем по результатом исследования в 2009 году. При этом на протяжении следующих пяти лет 33% украинцев планируют откладывать больше и 45% думают откладывать столько же. Естественно, что среди респондентов возрастом от 15 до 22 лет откладывать больше в будущем планируют 71% молодых людей».
От того, чтобы откладывать больше или просто начать откладывать, украинцев, в первую очередь, останавливает волнения относительно инфляции, снижения покупательской способности и обесценивания гривни (83%). Украинцы больше чем представители других стран хранят свои сбережения в наличных (47%), тогда как австрийцы для сбережений используют сберегательные книжки, сберегательные счета и карточки (83%) и только 3% населения Австрии держат сбережения в наличных, а чехи предпочитают вклады в строительные союзы (52%) и в среднем 28% имеют наличные сбережения.
Большинство украинцев (70%), как и другие европейцы, откладывают для того, чтобы иметь финансовую защиту «на черный день», тогда как только 13% украинцев откладывают для старости. «Украинцы меньше чем их соседи думают о пенсионном обеспечении. Например, в Австрии 49% и Чехии 79% респондентов откладывают для спокойной жизни в старости, - отмечает А.Лёхнер. - Украинцы чаще откладывают средства на большие и не очень покупки или ремонт (45%), на отдых (24%) или на покупки, которые они пока не могут себе позволить (24%)».
При этом на фоне стабилизации экономики, вкладчики задумываются не только о «черном дне», но и начинают снова интересоваться инвестициями. Так, в 2010 году представители всех стран более позитивно оценивают возможность финансовых инвестиций. Больше 72% украинцев и 78% чехов позитивно или нейтрально относятся к инвестициям в фонды, акции, облигации и т.д. При этом австрийцы более консервативны в отношении инвестиций, и немного более половины населения Австрии (54%) позитивно или нейтрально относится к финансовым инвестициям. Наибольший интерес возможности инвестиций вызывают у молодого поколения – более 80% молодых украинцев в возрасте от 15 до 35 лет позитивно или нейтрально относятся к инвестициям.
Исследование IMAS International при поддержке Erste Group