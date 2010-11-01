Азаров: Замечания МВФ к проекту Налогового кодекса необходимо проанализировать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что замечания Международного валютного фонда к проекту Налогового кодекса необходимо детально проанализировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в воскресенье.

«Я ко всем критическим замечаниям, если они базируются на реальном знании ситуации, если они исходят из конструктивной позиции, отношусь нормально и готов их учитывать и рассматривать. Это вовсе не означает, что со всеми критическими замечаниями могу согласиться, потому что у меня есть своя точка зрения, есть свои аргументы, расчеты, прогнозы развития ситуации. И поэтому я готов эти критические замечания принять для рассмотрения, и по ним дискутировать, и это самое главное. В процессе рассмотрения вполне возможно, что где-то я отступлю от какой-то позиции, где-то критики отступят от какой-то позиции, и в результате появится согласованное мнение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 октября заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО заявила, что МВФ предлагает внести в проект Налогового кодекса ряд изменений.

«Прежде всего, МВФ обратил наше внимание на то, что наша попытка снижения налога на прибыль должна проходить в несколько ином режиме», - отметила она.

Т.ЕФИМЕНКО напомнила, что в проекте НК предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. «Их предложения (предложения МВФ - УНИАН) заключаются в том, чтобы снижение ставки налога на прибыль было не более чем на 2 процентных пункта, - сказала она. - А в последующем МВФ предлагает проводить плавное снижение ставки налога ежегодно и к 2014 году выйти на ставку 16%. Фонд также предлагает изменить условия налоговых каникул. Предприятия, которые, согласно проекту НК, имеют право на каникулы, что предусматривает нулевую процентную ставку налога на прибыль, в течение 5 лет будут платить ставку по налогу 16%".

«По их мнению, это сохранит определенный ресурс в бюджете Украины и позволит поддерживать систему государственных финансов в более стабильном состоянии», - сообщила Т.ЕФИМЕНКО.

Эксперты МВФ также предлагают увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Кроме того, они поддерживают сокращенную систему налогообложения для юридических лиц с введением соответствующей планки выручки.

Также МВФ предлагает рассмотреть вопрос повышения порога обязательной регистрации плательщиков НДС.

Справка УНИАН, 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.