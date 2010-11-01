Замечания МВФ к проекту Налогового кодекса необходимо проанализировать

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что замечания Международного валютного фонда к проекту Налогового кодекса необходимо детально проанализировать. Об этом он сказал вчера на брифинге.

«Я ко всем критическим замечаниям, если они базируются на реальном знании ситуации, если они исходят из конструктивной позиции, отношусь нормально и готов их учитывать и рассматривать. Это вовсе не означает, что со всеми критическими замечаниями могу согласиться, потому что у меня есть своя точка зрения, есть свои аргументы, расчеты, прогнозы развития ситуации. И поэтому я готов эти критические замечания принять для рассмотрения, и по ним дискутировать, и это самое главное. В процессе рассмотрения вполне возможно, что где-то я отступлю от какой-то позиции, где-то критики отступят от какой-то позиции, и в результате появится согласованное мнение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 октября заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО заявила, что МВФ предлагает внести в проект Налогового кодекса ряд изменений.

«Прежде всего, МВФ обратил наше внимание на то, что наша попытка снижения налога на прибыль должна проходить в несколько ином режиме», - отметила она.

Т.ЕФИМЕНКО напомнила, что в проекте НК предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. «Их предложения (предложения МВФ - УНИАН) заключаются в том, чтобы снижение ставки налога на прибыль было не более чем на 2 процентных пункта, - сказала она. - А в последующем МВФ предлагает проводить плавное снижение ставки налога ежегодно и к 2014 году выйти на ставку 16%. Фонд также предлагает изменить условия налоговых каникул. Предприятия, которые, согласно проекту НК, имеют право на каникулы, что предусматривает нулевую процентную ставку налога на прибыль, в течение 5 лет будут платить ставку по налогу 16%".

«По их мнению, это сохранит определенный ресурс в бюджете Украины и позволит поддерживать систему государственных финансов в более стабильном состоянии», - сообщила Т.ЕФИМЕНКО.

Эксперты МВФ также предлагают увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Кроме того, они поддерживают сокращенную систему налогообложения для юридических лиц с введением соответствующей планки выручки.

Также МВФ предлагает рассмотреть вопрос повышения порога обязательной регистрации плательщиков НДС.

Справка УНИАН, 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.