Инфляция в зоне евро в октябре выросла до 1,9%
10:42, 01 ноября 2010Финансы
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По предварительным данным, годовая инфляция в зоне евро в октябре 2010 года (октябрь-2010 к октябрю-2009) составит 1,9%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
В сентябре 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 1,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,2%.
В зону евро с января 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.
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