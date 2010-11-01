Инфляция в зоне евро в октябре выросла до 1,9%

По предварительным данным, годовая инфляция в зоне евро в октябре 2010 года (октябрь-2010 к октябрю-2009) составит 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В сентябре 2010 года годовая инфляция составляла в еврозоне 1,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,2%.

В зону евро с января 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.