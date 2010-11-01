Межбанк: Торги по доллару открылись котировками 7,9480/7,9545 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9480/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту незначительно понизились – 0,2577/0,2580, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0930/11,1045.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3961/1,3963 (пятница – 1,3870/1,3872).

В пятницу, 29 октября, Нацбанк на рынок не выходил.