Межбанк: Торги по доллару открылись котировками 7,9480/7,9545 грн.
11:21, 01 ноября 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9480/7,9545 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту незначительно понизились – 0,2577/0,2580, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0930/11,1045.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3961/1,3963 (пятница – 1,3870/1,3872).
В пятницу, 29 октября, Нацбанк на рынок не выходил.
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