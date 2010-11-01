Золото дорожает

Золото в понедельник увеличивается в цене на фоне ослабления доллара к мировым валютам, вызванного ожиданиями новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.16 мск подорожал на 0,5% - до 1364,8 доллара за тройскую унцию. Рекордная отметка в 1388,10 доллара за унцию была достигнута на торгах 14 октября.

На этой неделе состоится ключевое событие для многих рынков, включая рынок золота: 2-3 ноября пройдет заседание Комитета ФРС по открытым рынкам, в ходе которого, как полагают аналитики, регулятор может принять решение о начале второго этапа валютного стимулирования, предполагающего выкуп с рынка гособлигаций и других активов.

Аналитики Bank of America-Merrill Lynch прогнозируют, что объем новой программы ФРС может составить до одного триллиона долларов, в то время как эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают сумму до двух триллионов долларов. Обе финансовые компании сходятся во мнении, что ФРС может начать программу с суммы в 500 миллиардов долларов.

Поддержку рынку золота в понедельник оказывает удешевление доллара к ведущим мировым валютам. Так, курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США на 12.10 мск снизился на 0,34%, до 77,00 пунктов.

С начала 2010 года золото подорожало на 21% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.