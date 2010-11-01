Банк «Национальный кредит» увеличил уставный капитал на 30 млн. грн.

ПАО «Банк «Национальный кредит» завершило процедуру увеличения уставного капитала на 30 млн. грн. – до 88,085 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, банк был докапитализирован путем закрытого размещения дополнительной эмиссии 120 тыс. штук простых именных акций номинальной стоимостью 250 грн. Акции были выкуплены акционерами и инвесторами банка.

Размещение акций завершилось 16 августа 2010 года, а увеличенный уставный капитал был зарегистрирован 29 сентября т.г.

12 октября 2010 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию акций.

По словам председателя наблюдательного совета банка «Национальный кредит» Андрея ОНИСТРАТА, банк намерен в дальнейшем продолжать увеличивать уставный капитал. «Мы продолжим докапитализировать банк. В ближайшие полгода мы планируем нарастить капитал еще на 50-60 млн. грн. В дальнейшем капитал будет увеличиваться ежегодно, вне зависимости от требований НБУ. Это одна из приоритетных задач для нас, поскольку от нее зависит динамика развития «Национального кредита», – сказал глава набсовета банка.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2009 года Нацбанк вывел из банка «Национальный кредит» временную администрацию, которая работала в нем с 19 декабря 2008 года.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году и сегодня входит в группу небольших банков.

Чистая прибыль ПАО «Банк «Национальный кредит» по итогам 2009 года увеличилась в 2 раза по сравнению с 2008 годом – до 240 тыс. грн. В первом полугодии текущего года банк получил чистый убыток в размере 3,533 млн. грн.

31 августа 2009 года в ходе сделки по выкупу акций дополнительной эмиссии банк «Национальный кредит» огласил инвестора – Андрея ОНИСТРАТА, который ранее руководил киевским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанк». НБУ предоставил инвестору разрешение на приобретение доли в ПАО «Банк «Национальный кредит» в размере 28 млн. грн. А.ОНИСТРАТ выкупил 112 тыс. штук простых именных акций номиналом 250 грн. на общую сумму 28 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2010 года А.ОНИСТРАТ владел 49,8622% акций банка.