«Правэкс-Банк» уменьшает уставный капитал

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) уменьшает уставный капитал на 42%, или 655,882 млн. грн., – до 905,741 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято единственным акционером «Правэкс-Банка» – Intesa Sanpaolo (Италия) 27 октября т.г.

Уменьшение будет происходить путем снижения номинальной стоимости акции с 1 грн. до 0,58 грн.

Общая сумма уменьшения уставного капитала в размере 655,882 млн. грн. будет направлена на формирование общих резервов. В свою очередь, сумма резервов будет направлена на покрытие непокрытых убытков банка прошлых лет.

«Акционер банка, осуществив обмен акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости, будет иметь право на получение части прибыли банка в виде дивидендов и право на получение части имущества банка в случае его ликвидации, право на управление банком, а также неимущественные права, предусмотренные Гражданским кодексом Украины и законом, регулирующим вопрос создания, деятельности и прекращения акционерных обществ», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 5,891 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,444 млрд. грн., обязательства – 4,958 млрд. грн., уставный капитал – 1,562 млрд. грн., собственный капитал – 932,377 млн. грн.

«Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года получил убыток в размере 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".