Эксперт: в понедельник на межбанке наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту

На межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 1 ноября, наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту, что является обычной ситуацией для первого дня месяца.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в понедельник Национальный банк Украины не присутствовал на валютном рынке. Однако межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9525-7,9585 грн./ долл.: гривня подешевела к доллару лишь на незначительные 0,05%, подчеркнул аналитик.

При этом, добавил А.БЛИНОВ, межбанковский рынок в понедельник закрылся котировками 11,0655-11,0778 грн./евро. По его словам, украинская валюта подешевела к европейской на 0,5%.