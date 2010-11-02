Кастро: Куба продолжит строительство социализма и модернизацию экономики

Куба в процессе модернизации экономики "ни в малейшей степени" не откажется от строительства социализма. Об этом заявил глава Госсовета и председатель совета министров карибской страны Рауль Кастро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Он выступил с речью на закрытии пленарного заседания Национального совета Профцентра трудящихся Кубы.

Р.Кастро указал, что рабочее движение "является главной силой в деле актуализации кубинской экономики". По словам Р.Кастро, меры, принимаемые для этих целей правительством страны, являются "самобытным продуктом", созданным с учетом местных условий. Рабочий класс должен обладать знаниями и быть уверенным в своей важности для существования революции, "иначе мы скатимся в пропасть", подчеркнул глава Госсовета. Кроме того, Р.Кастро потребовал "избавиться от пагубной тенденции скрывать допущенные ошибки" и призвал научиться извлекать из них опыт.

В начале августа Р.Кастро, выступая на пленарном заседании Национальной ассамблеи народной власти /парламента/ страны, объявил о масштабном поэтапном сокращении "лишних рабочих мест в госсекторе", которых насчитывается более одного миллиона. Тогда же кубинский лидер сообщил, что совет министров "согласился расширить практику работы на себя, отменив ряд существующих запретов на получение новых лицензий и коммерциализацию некоторых отраслей производства".

В течение ближайших 6-ти месяцев власти Кубы сократят 500 тыс рабочих мест в государственном секторе экономики. Одновременно с этим правительство рассчитывает занять в частном секторе по меньшей мере 250 тыс человек. Ожидается, что принимаемые меры позволят значительно увеличить объем налоговых поступлений в бюджет страны.