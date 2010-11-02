Украина провела тайный выпуск еврооблигаций - Дело

Созданная полтора месяца назад госкомпания «Финансирование инфраструктурных проектов» провела выпуск евробондов на $568 млн., пишет Дело.

На прошлой неделе состоялось размещение квазисуверенных еврооблигаций Украины на сумму почти в $570 млн. Об этом сообщает специализированный финансовый информресурс Debtwire.

«Эмитентом выступило государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов», которое выпустило семилетние еврооблигации с государственной гарантией на сумму $568 млн. Доходность выпуска составила 8%», – рассказал «ДЕЛУ» старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.

Наравне с Украиной

Международное рейтинговое агентство Moody’s уже присвоило этому выпуску еврооблигаций максимальный для украинского эмитента рейтинг надежности B2 (такой же, как у Украины). «Эти евробонды защищены госгарантией Украины, поэтому им присваивается государственный рейтинг», – объясняет аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Ольга Сливинская.

По ее данным, гарантия на 4,5 млрд. грн. ($570) была предоставлена правительством еще 18 августа этого года, и с того времени правительство рассматривало варианты как лучше привлечь средства под эту гарантию.

Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что компания «Финансирование инфраструктурных проектов» создана только в сентябре этого года и привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов, связанных с подготовкой страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Без лишнего шума

Несмотря на молодость компании, помпезного road show для привлечения еврооблигаций она не проводила. «Выпуском занимались Morgan Stanley с какой-то малоизвестной компанией. О road show никто ничего не слышал, просто появилась информация, что «книжка» закрыта и еврооблигации размещены. Я не исключаю, что это кредитование, оформленное в виде выпуска еврооблигаций», – говорит Сергей Фурса.

Его коллега Ольга Сливинская также отмечает, что сделка прошла очень оперативно. Возможно, такая спешка и стала результатом того, что государству пришлось достаточно дорого заплатить за привлеченные ресурсы.

«Бонды, обладающие государственной гарантией, были размещены с премией 100 базисных пунктов (б.п.) к суверенным облигациям с погашением в 2017 году. Для примера, бумаги «Нафтогаза» с госгарантией торгуются с премией около 50 б.п.», – отмечает Ольга Сливинская.

Напомним, агентство «Финансирование инфраструктурных проектов» было созданы в сентябре этого года для привлечения средств на различные национальные проекты. Руководителем рабочей группы по нацпроектам назначен Владислав Каськив.