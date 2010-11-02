Эксперт: сегодня стоит ожидать роста пары евро/доллар до уровня 1.4000

Несмотря на отсутствие явной поддержки со стороны фундаментальных данных, во втоник, 2 ноября, стоит ожидать роста пары евро/доллар до уровня 1.4000 с вероятным очередным преодолением планки. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, доллар/иена будет торговаться в диапазоне 80.30-80.80. Фунт будет стремиться к преодолению уровня 1.6100.

Самое важное событие вторника – решение ЦБ Австралии по процентной ставке. По предварительным прогнозам, Банк не собирается менять своих ставок, что может оказать давление влияние на сырьевые валюты, которые так упорно росли с начала 2009 года: ведь еще на прошлом заседании участники рынка ожидали, что ставка будет повышена.

В европейскую сессию интерес будут представлять индексы PMI по европейским странам, прогнозы по которым не отличаются особенным позитивом, релизов значимых данных по США не планируется вовсе, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.