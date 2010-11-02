Янукович призвал готовить нацпроекты в АПК и авиастроении

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на подготовке в ближайшее время масштабных национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также авиакосмической, инновационной и гуманитарной отраслях.

Об этом он заявил во время заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

Президент напомнил, что каждый из утвержденных в августе национальных проектов является воплощением процесса реформ и составляющей развития экономики будущего.

«Они (национальные проекты – УНИАН) определяют новое качество и новый уровень развития соответствующих отраслей экономики и направлены на решение отдельных социальных проблем или экономического обновления целых регионов», - заявил глава государства.

Он также выразил убеждение, что «уже в ближайшее время национальные проекты станут своеобразным ориентиром развития, а их планирование и реализация будут частью структурных реформ национальной экономики, улучшения качества жизни».

«Кроме того, я также настаиваю, чтобы в ближайшее время были подготовлены мощные национальные проекты в таких сферах, как агропромышленный комплекс, авиакосмическая отрасль, инновационная инфраструктура, гуманитарная политика и др.», - отметил Президент Украины.

В качестве исторических примеров роли национальных проектов в развитии государств В.ЯНУКОВИЧ назвал строительство Днепрогэса, БАМа, “Магнитки”, освоение целинных земель Казахстана, а также реализацию плана Маршалла для стран Западной Европы после Второй мировой войны.

Говоря о сегодняшнем состоянии и перспективах реализации национальных проектов для Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Процесс, как говорят, пошел».