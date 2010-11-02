ВБ понизил прогноз по росту ВВП России и повысил по инфляции

Всемирный банк (ВБ) скорректировал в сторону понижения прогноз по росту ВВП России в 2010 году - до 4,2% по сравнению с 4,5% в июне, однако его оценка остается по-прежнему оптимистичнее официального прогноза российских властей - 4%, следует из доклада банка об экономике России, сообщает РИА Новости.

«С учетом более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики в первом квартале 2010 года и сохраняющихся рисков дальнейшего замедления роста мировой экономики, мы пересмотрели наш прогноз роста реального ВВП в России до 4,2% в 2010 году, 4,5% в 2011 году и 3,5% в 2012 году», – говорится в докладе.

При этом, Всемирный банк повысил прогноз по инфляции в России в 2010 году - до 8-9% с июньской оценки в 7-8%; эта оценка более пессимистична, чем официальный прогноз российских властей, согласно которому темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 8%.