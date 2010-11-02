Минфин ведет переговоры о переходе на рубли в торговле

Министерство финансов Украины ведет переговоры с российскими банками о переходе на рубли при оплате операций по внешней торговле.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на прошлой неделе (27 октября – УНИАН) в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран поднимался вопрос о переходе на рубли.

«Премьер-министр уже в течение полугода работает по этой теме, и я работаю. Я думаю, что в следующем году уже можно чего-то ожидать. Сейчас я веду переговоры и с банком ВТБ, и “Внешэкономбанком”, это системная работа», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.