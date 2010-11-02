Межбанк: к 12:00 котировки по доллару и евро выросли

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9550/7,9620, к 12:00 цены выросли до 7,9595/7,9670 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2587, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588.

В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 30,7750 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3960/1,3962, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0970/11,1090, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1220/10,1365.