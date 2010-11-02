3 ноября в Украине заработает миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 3 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Сегодня должна приехать миссия, и завтра мы начинаем работать. Визит хорошо подготовлен, мы проводили много консультаций», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что принципиальных разногласий между Украиной и МВФ на сегодняшний день не существует, а есть ряд вопросов, требующих технического урегулирования. «Остались вопросы, которые нужно согласовать на техническом уровне», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА посетит Украину для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Напомним, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.