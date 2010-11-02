В Украине количество убыточных банков сократилось на 35% - до 41 банка

Количество убыточных банков в Украине за январь-сентябрь 2010 года сократилось на 35% и по состоянию на 1 октября составило 41 банк (на 1 октября 2009 года – 65 банков), суммарный убыток которых составил 13,104 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Чистую прибыль получили 135 из 176 банков, общая сумма которой составила 3,104 млрд. грн.

Шесть крупнейших банков сконцентрировали 70%, или 9,122 млрд. грн., из полученного банками убытка, а 12 крупнейших банков – 62%, или 1,931 млрд. грн., из полученной прибыли.

Как сообщал УНИАН, сальдированный отрицательный результат по банковской системе Украины за январь-сентябрь составил 9,999 млрд. грн., что более чем в 2 раза меньше, чем за соответствующий период 2009 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков, в трех из них работает временная администрация НБУ. В состоянии ликвидации находится 18 банков.