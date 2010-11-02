Завтра профильный комитет ВР рассмотрит проект Налогового кодекса

Завтра, 3 ноября, в 15.00 состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, на котором будет рассматриваться проект Налогового кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе профильного парламентского комитета.

«Следует отметить, что в Комитет поступило 4 тыс. 320 поправок от 136 народных депутатов Украины», - сказал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК.

Члены рабочей группы по завершению разработки проекта Налогового кодекса за последний месяц провели более 20 заседаний, отметил он.

«Заседание комитета будет открытым, приглашаются представители СМИ при условии своевременной аккредитации в пресс-службе Комитета», - сказал В.ХОМУТИННИК.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефону: 067-501-00-20.