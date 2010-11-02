Предельный объем годовой выручки для «единщиков» может быть повышен - Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА не исключает, что в проекте Налогового кодекса предельный объем годовой выручки для предпринимателей, работающих на едином налоге, и порог для обязательной регистрации плательщиков НДС может быть повышен с 300 до 500 тыс. грн.



Об этом она заявила в комментарии УНИАН.



«Можно будет повысить (объем выручки и порог для регистрации – УНИАН) до 500 тыс. грн., если будет достигнута договоренность с МВФ», – сказал И.АКИМОВА.



При этом она напомнила, что ранее предельный объем выручки для предпринимателей на едином налоге был определен на уровне 300 тыс. грн. с целью уменьшения дефицита госбюджета 2011 года, однако согласно последним аналитическим заключениям увеличение предельного размера выручки до 500 тыс. грн. «не нанесет существенного урона для бюджета с точки зрения доходов».



По словам И.АКИМОВОЙ, Международный валютный фонд придерживается позиции, что предельный объем годовой выручки для предпринимателей на едином налоге и порог для обязательной регистрации плательщиков НДС должны быть на одном уровне.



Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) предлагает внести в проект Налогового кодекса ряд изменений. В частности, предлагается снизить ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 не до 19%, а до 23% и до 2014 года – до 16%.



Кроме того, предлагается увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн. и до такого же размера повысить порог обязательной регистрации плательщиков НДС.



Справка УНИАН. 7 октября 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров Украины.



ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на текущей пленарной неделе – 2-5 ноября.