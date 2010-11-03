В Украине сегодня начнет работу МВФ

В Украине сегодня начнет работу по пересмотру кредитной программы stand-by прибывшая вчера миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Федор Ярошенко, сообщает Finance.ua.

По его словам, принципиальных расхождений между Украиной и МВФ на сегодня не существует, а есть пакет вопросов, которые требуют технического урегулирования. "Остались вопросы, которые необходимо согласовывать на техническом уровне", - заверил Ярошенко.

Напомним, 18 октября постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса Арванитиса посетит Украину 3-15 ноября для проведения дискуссии в рамках первого пересмотра кредитной программы stand-by.

Напомним, программа stand-by была утверждена 29 июля 2010 г. 15,8 млрд долл. были выделены в поддержку программы правительства, которая предусматривает экономическое урегулирование и реформы.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.