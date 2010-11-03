Курс доллара растет

Курс доллара США укрепился в ходе азиатской сессии в среду, пишет в авторской колонке Dow Jones Newswires Джеймс Глинн (James Glynn).

"Мы привыкли к экономике США, функционирующей на двух двигателях: налогово-бюджетной политике и денежно-кредитной политике. Один из этих двигателей, вероятно, не будет работать должным образом в будущем", - добавляет Ренни.

Австралийский доллар, находившийся до начала текущей сессии в центре внимания рынков после неожиданного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии, в Азии торговался в целом без изменений. Он держался в узком диапазоне чуть ниже уровня паритета, при этом трейдеры сообщали о сильном сопротивлении при любой попытке толкнуть австралийскую валюту вверх.

Пара австралийский доллар/доллар США ослабла на фоне новостей о результатах выборов, упав в начале торгов примерно с 1,002 до 0,9964.