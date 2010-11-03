Эксперт: учет предложений МВФ в проекте НК может снизить социальное напряжение

Полный учет предложений Международного валютного фонда в проекте Налогового кодекса относительно малого бизнеса может в некоторой степени уменьшить социальное напряжение, вызванное обсуждением предыдущих проектов кодекса.

Такое мнение УНИАН высказал партнер, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ, комментируя озвученные Минфином требования МВФ к проекту Налогового кодекса.

Однако, сказал юрист, Фонд не является субъектом законодательной инициативы и не известно, будут ли учтены его предложения в проекте, который будет рассматриваться в Верховной Раде.

В то же время М.КОПЕЙЧИКОВ отметил, что предложения МВФ отвечают интересам Украины. «Поскольку предложения МВФ относительно постепенного снижения ставки налога на прибыль в целом отвечают интересам государственного бюджета, их может поддержать парламент. То же самое может касаться и налоговых каникул (по крайней мере, рекомендации МВФ могут быть частично приняты в данной части)», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 октября заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО озвучила пакет предложений Международного валютного фонда к проекту Налогового кодекса. «Прежде всего, МВФ обратил наше внимание на то, что наша попытка снижения налога на прибыль должна проходить в несколько ином режиме», - отметила она.

Т.ЕФИМЕНКО напомнила, что в проекте НК предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. «Их предложения (предложения МВФ - УНИАН) заключаются в том, чтобы снижение ставки налога на прибыль было не более чем на 2 процентных пункта, - сказала она. - А в последующем МВФ предлагает проводить плавное снижение ставки налога ежегодно и к 2014 году выйти на ставку 16%. Фонд также предлагает изменить условия налоговых каникул. Предприятия, которые, согласно проекту НК, имеют право на каникулы, что предусматривает нулевую процентную ставку налога на прибыль, в течение 5 лет будут платить ставку по налогу 16%".

Эксперты МВФ также предлагают увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Кроме того, они поддерживают сокращенную систему налогообложения для юридических лиц с введением соответствующей планки выручки.

Напомним, что 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.