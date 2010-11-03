Эксперт: пара евро/доллар сегодня может приблизиться к сопротивлению 1.4080

Для пары евро/доллар в среду, 3 ноября, вероятна попытка приблизиться к сопротивлению 1.4080, а пара фунт/доллар может продолжить падение вниз, уйдя к поддержке 1.5950. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в европейскую сессию стоит обратить внимание на PMI в сфере услуг еврозоны и Великобритании, выходящие в 9:00 и 9:30 по Гринвичу соответственно. Учитывая движение во вторник, 2 ноября, европейских валют против фунта, эти данные, особенно по фунту, могут оказать существенное влияние на кросс курсы EUR/GBP и GBP/CHF, тем более что эти пары сегодня протестировали важные технические уровни.

Пробой уровня 0,8760 по EUR/GBP откроет дорогу к сопротивлению 0,8830, преодоление 1,5620 по GBP/CHF может спровоцировать движение к сопротивлению 1,5430.

Самым же основным событием среды будет решение FOMC по денежно-кредитной политике, а точнее, в каком объеме будет происходить количественное смягчение. Сильных движений против доллара ожидать не стоит вплоть до выхода решения. Также не стоит забывать, что в 4:00 (GMT) заканчиваются предварительные выборы в конгресс США, результаты которых могут поволновать рынки.

Есть основания полагать, что в случае негативной реакции фондовых рынков котировки высокодоходных валют могут несколько снизиться. В таком случае евро, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, к завершению суток может вернуться в середину торгового диапазона последних трех недель: 1.3900-1.3920. Что касается пары доллар/иена, то ее вряд ли ожидает выход из диапазона 80.30 – 80.90.