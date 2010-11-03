Азаров поручил Клюеву взять под контроль подготовку нацпроектов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ взять под контроль подготовку национальных проектов.

Об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

По его словам, те национальные проекты, что были анонсированы вчера во время заседания рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам, направлены на улучшение жизни людей.

«Кроме того, Президент настаивает на том, чтобы в ближайшее время были подготовлены нацпроекты в авиакосмической отрасли, инновационной инфраструктуре, гуманитарной политике. Наряду с национальными проектами, которые уже презентованы, а также те, что находятся на проработке, направлены на улучшение жизни наших граждан и выход Украины на новый качественный уровень», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил А.КЛЮЕВУ взять под контроль подготовку заключений по каждому национальному проекту. По словам Н.АЗАРОВА, средства, необходимые на разработку технико-экономических обоснований проектов, уже выделены.

«Национальные проекты уже привлекли внимание потенциальных инвесторов. Задание правительства заключается в том, чтобы инвестиционные конкурсы прошли максимально прозрачно, а к участию в национальных проектах были привлечены достойные компании и финансовые группы», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на заседании рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивал на подготовке в ближайшее время масштабных национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также авиакосмической, инновационной и гуманитарной сферах.

Он поручил Кабинету министров до 8 ноября утвердить перечень национальных проектов.