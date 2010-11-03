Средняя пенсия с декабря составит 1,130 тыс.грн., средняя зарплата - 2,144 тыс.грн.

Средняя пенсия в Украине с 1 декабря будет составлять 1 тыс. 130 грн., средняя зарплата - 2 тыс. 144 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА.

Он отметил, что на 1 октября т.г. размер средней пенсии в Украине составлял 1 тыс. 123 грн.

«С 1 декабря будет поднята и минимальная пенсия, и минимальная зарплата, и другие социальные выплаты. Мы планируем, что средняя пенсия по стране у нас будет 1 130 грн., средняя зарплата - 2 тыс. 144 грн.», - сказал министр.

Вместе с этим В.НАДРАГА отметил, что размер средней пенсии составляет 52% от размера средней зарплаты, что превышает показатели европейских стран.

«В соответствии со стандартами Международной организации труда, пенсия должна составлять не меньше 40%. У нас средняя пенсия составляет 52% от средней зарплаты. То есть, мы несколько превышаем стандарты. Мы будем двигаться в направлении, чтобы и в дальнейшем увеличивать долю пенсии в соответствии с уровнем средней зарплаты», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.НАДРАГА заявил, что в 2011 году размер прожиточного минимума в Украине будет увеличен с 888 грн. в 2010 году до 963 грн.