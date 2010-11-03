Межбанк: к 12:00 котировки растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9550/7,9640, к 12:00 цены выросли 7,9610/7,9645 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2585/88, к 12:00 цены повысились 0,2587/89. В России курс доллар-рубль практически не изменился, и к 12:00 установился на уровне 30,7645 (-0,0030).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4058/60, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,1685/11,1840, к 12:00 цены ушли вверх 10,1715/10,1800.