Азаров: экономические отношения Украины и Македонии имеют позитивную динамику

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил позитивную динамику развития торгово-экономических отношений Украины и Македонии.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня в ходе встречи с премьер-министром Македонии Никола ГРУЕВСКИ.

Н.АЗАРОВ отметил, что товарооборот между Украиной и Македонией за последний год вырос в четыре раза.

“Это хороший показатель, демонстрирующий наличие потенциала для развития отношений”, - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

В свою очередь, Н.ГРУЕВСКИ отметил важность встречи с украинским коллегой, учитывая, что в течение десяти лет премьер Македонии не посещал Украину. Н.ГРУЕВСКИ высказал надежду на то, что сегодняшняя встреча даст новый толчок для развития двухсторонних торгово-экономических отношений.

Напомним, что премьер-министр Республики Македония Никола ГРУЕВСКИ

3-4 ноября находится с официальным визитом в Украине.

В рамках визита планируется подписание четырех двусторонних документов: соглашения в сфере юстиции, охраны окружающей природной среды, стандартизации и метрологии, а также программы сотрудничества между министерствами культуры Украины и Македонии на 2010-2014 годы.