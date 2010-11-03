Эксперт: девальвационное давление на гривню сохранилось

Девальвационное давление на гривню во вторник, 2 ноября, сохранялось.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, Национальный банк Украины во вторник вернулся на валютный рынок, продавая доллар по курсу 7,95 грн./долл. Межбанк 2 ноября закрылся котировками 7,9605-7,9660 грн./долл.: гривня подешевела к доллару на 0,1%. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 11,1666-11,1783 грн./евро: гривня подешевела к евро на 0,9%.

Как считает А.БЛИНОВ, Нацбанк будет продолжать придерживаться политики де-факто фиксированного валютного курса до конца 2010 года, и значительных колебаний курса гривни к доллару в этом году не будет. Курсовой ориентир на 12-месячную перспективу составит 8,0 грн./долл., считает аналитик.