Дефицит госбюджета Польши составил 75,7% против плановых 98%

Бюджетный дефицит Польши по результатам девяти месяцев этого года составил 39,7 млрд. злотых (14,2 млрд. долл.) или 75,7% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Польши.

Уточняется, что согласно бюджетной росписи, дефицит бюджета на начало четвертого квартала года должен был составить 47,9 млрд. злотых или 98% из 52,2 млрд злотых, предусмотренных бюджетом страны.

Доходы бюджета на конец сентября составили 181,3 млрд злотых, расходы 221 млрд злотых.

Как сообщал УНИАН, польское правительство в августе для сокращения растущего бюджетного дефицита страны решило увеличить с 2011 года НДС.