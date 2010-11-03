Рост ВВП в Польше снизился до 3,3%

Рост валового внутреннего продукта в Польше в третьем квартале т.г. снизился до 3,3% с 3,5% во втором квартале.

Об этом сказано в анализе макроэкономической ситуации министерства экономики Польши, которым располагает УНИАН.

Несмотря на падение темпа роста министерство сохранило прогноз увеличения ВВП в текущем году на 3,3%.

Министерство также сохранило прогноз роста потребления на 2,8%, в том числе частное -на 2,7%.

Среднегодовая инфляция в 2010 году составит 2,5%.

Промпроизводство вырастет на 11%, в том числе в строительстве - на 1%.

Безработица, по оценкам министерства, на конец кода составит 12%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре минэкономики Польши повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году до 3,3% с 1,6% прогнозированного ранее.

Справка УНИАН. В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в предыдущем.