Эксперты не сомневаются, что Украина получит очередной транш кредита МВФ

Эксперты не сомневаются, что Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

«Практически однозначно понятно, что Украина получит очередной транш кредита», – сказал финансовый эксперт Эрик НАЙМАН.

По его словам, МВФ не будет идти на «жесткое сопротивление в предоставлении кредита», так как Украина сегодня является своего рода образцом «спасения Фондом отдельно взятой страны».

Э.НАЙМАН отметил, что украинские власти довольно успешно выполняют все требования МВФ, что увеличивает шансы на продолжение кредитования.

При этом он признал, что остается еще ряд вопросов, решить которые за короткий промежуток времени вряд ли удастся. Это касается проблемы возмещения налога на добавленную стоимость и повышения пенсионного возраста.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий НОВИЦКИЙ выразил уверенность, что у Украины не будет проблем с получением очередного транша кредита МВФ.

Он уверен, что Международному валютному фонду невыгодно терять такого партнера, как Украина, поскольку сегодня по общему объему долга перед МВФ Украина уступает только Румынии.

По мнению В.НОВИЦКОГО, требования фонда относительно продолжения кредитования Украины можно назвать ультиматумом, при этом украинские власти идут на его выполнение, особо не сопротивляясь. «Украина висит на крючке, и это ему (МВФ – УНИАН) выгодно», – считает он.

В тоже время, по словам В.НОВИЦКОГО, и самой украинской власти может быть выгодно сложившееся положение вещей, учитывая отсутствие программно-целевого подхода к развитию страны.

В частности, по мнению В.НОВИЦКОГО, заявления представителей власти о том, что из привлеченных средств кредита МВФ практически ничего не потрачено, говорят лишь о том, что у власти нет четкого плана инвестирования в те или иные стратегически важные для страны отрасли.

«Самое худшее, что можно сделать с деньгами МВФ, – это не тратить их, а хранить как резерв, – отмечает В.НОВИЦКИЙ. – Нужно вкладывать в реальный сектор экономики, при этом придерживаясь целевого подхода, которого стране и не хватает».

Эксперт считает, что МВФ не нужна Украина как страна с сильной экономикой, ведь такая страна уже не будет нуждаться в больших объемах кредитной поддержки, а это означает, что фонд потеряет стратегического партнера, клиента.

При этом В.НОВИЦКИЙ считает, что, учитывая объем долга перед фондом и сложившуюся в стране экономическую ситуацию, Украина и МВФ еще долго будут тесно сотрудничать. «Украина очень плотно заглотнула крючок, на котором будет висеть еще лет пятьдесят, – отметил он. – Но если эффективно использовать деньги, то можно сократить срок заключения».

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине сегодня, 3 ноября. По словам министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО, принципиальных разногласий между Украиной и МВФ на сегодняшний день не существует, а есть ряд вопросов, требующих технического урегулирования.

Справка УНИАН. Выделение Украине кредита stand-by было одобрено МВФ 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.