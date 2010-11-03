Торги на межбанке закрылись котировками 7,9580-7,9635 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/7,9640, к 12:00 цены выросли до 7,9610/7,9645. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9580/7,9635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2585/0,2588, к 12:00 цены повысились до 0,2587/0,2589. К закрытию цены достигли уровня 0,2589/0,2590. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7511 (-0,0164).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3990/1,4055. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1685/11,1840, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1715/11,1800. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 11,1640/11,1755.