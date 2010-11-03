Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что сейчас нет оснований для снижения курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«У нас идет нормальный экономический рост, мы выйдем по году как минимум на 4%, а планировали на 0,5% меньше. У нас сегодня валютные резервы растут. Мы сегодня имеем программу с МВФ, которая нам добавляет каждый раз. Вот сейчас мы снова получим 1,560 млрд. долл., если программа будет пересмотрена, и они все практически пойдут через Нацбанк, и он еще раз закупит валюту», – назвал С.ТИГИПКО факторы в поддержку своей позиции.

При этом он считает, что все заявления о возможном падении курса гривни не аргументированы, эмоциональны и являются «чистой политикой».

По мнению вице-премьер-министра, сегодняшняя сверхликвидность банковского сектора также не оказывает давления на курс гривни. «Сверхликвидность не является давлением на валютный рынок. Сегодня нет этих денег на валютном рынке. Если будет какой-то ажиотажный спрос, после этого можно соответственно реагировать. Такая реакция может быть чрезвычайно жесткой, и эти моменты можно сдерживать», – сказал С.ТИГИПКО, отметив при этом, что полномочий на такие действия у Национального банка, особенно после вступления в силу соответствующих изменений в законодательстве, очень много.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины во вторник осуществлял интервенции на валютном рынке, продавая доллар по курсу 7,95 грн./долл. Межбанк 2 ноября закрылся котировками 7,9605-7,9660 грн./долл.: гривня подешевела к доллару на 0,1%.