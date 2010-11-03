НБУ теряет свою независимость – Аржевитин

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности, председатель совета Ассоциации украинских банков Станислав АРЖЕВИТИН заявляет, что Национальный банк Украины теряет свою независимость.

Как передает корреспондент, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

«На мой взгляд, как никогда, сегодня происходит потеря независимости Национального банка. То, что мы столько боролись, сводится на нет. И даже, как по мне, мы потеряли последнего союзника – Международный валютный фонд», – отметил он.

По словам С.АРЖЕВИТИНА, он ожидал реакции МВФ на формирование наблюдательного совета Нацбанка. «То есть депутаты-политики, которые делегированы политическими партиями из Верховной Рады, являются на сегодня членами наблюдательного совета (НБУ – УНИАН)», – сказал С.АРЖЕВИТИН.

Также он сообщил, что сегодня в профильном комитете парламента должен рассматриваться вопрос о внесении изменений в законодательство относительно предоставления права действующему главе Нацбанка определять количество заместителей и первых заместителей председателя правления НБУ.

«Я думаю, что это вредная норма», – отметил С.АРЖЕВИТИН.